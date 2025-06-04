İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama
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Aliağa'da polis ekipleri, 3 ay süren takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 ay boyunca gerçekleştirile sıkı takibin ardından çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyon dahilinde 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 3 ay süren sıkı bir takip gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleşti. Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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