Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde polis takibinden kaçmaya çalışan araçta 2 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak Buca'da ormanlık alana kaçan şüpheli araç, polis takibinden kurtulamadı. Araç içerisinde 2 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Denizli'de, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyan ve içerisinde F.B. (23) ve O.P. (25) adlı 2 şüphelinin bulunduğu aracı takibe aldı. Takibin ardından polisin dur ihtarına uymayan araç, Buca ilçesi Kaynaklar mevkisindeki ormanlık alana kadar kovalandı. Polis takibinden kaçamayacağını anlayan şüpheliler araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışsalar da başarılı olamadılar ve kıskıvrak yakalandılar.

Araç içerisinde 2 kilo 50 gram skunk ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 200 lira ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Konak izmir Tutuklama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 8. ev neyi temsil eder? Astrolojide 8. ev konuları! Astrolojide 8. ev nedir, neyi simgeler? 7. ev neyi temsil eder? Astrolojide 7. ev konuları! Astrolojide 7. ev nedir, neyi simgeler? İbrahim Hatipoğlu kimdir? İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu hayatı ve biyografisi! Skin-walker efsanesi gerçek mi? Gaziantep'te yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Gaziantep'te yağmur var mı? Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir ile sevgili miydi, neden ayrıldı? Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı mı? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında futbolu bıraktı, son hali nasıl? Maçlar neden ertelendi, bu hafta neden maçlar oynanmadı? Bu gece yağmur var mı, yağmur ne zaman 26-27 Ağustos 2024? EA FC 25 oyuncu reytingleri! Arda Güler'in EA FC 25 reytingi kaç? İstanbul yağmur saat kaçta 26 Ağustos Pazartesi? PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek? EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir? Zaha Young Boys maçında yok mu, sakat mı, hasta mı? İncel ne demek? İncel erkek kimlere denir, sosyal medyada incel nedir? Adana'da yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Adana'da yağmur var mı? MasterChef kaptan kim oldu 26 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title