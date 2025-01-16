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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 95.22 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, 95.22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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