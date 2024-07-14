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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin adresinde gerçekleşen aramada, 2 kilo 136 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin adresinde gerçekleşen aramada, 2 kilo 136 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, M.Ö. adlı bir kişinin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada motosiklet arkalığına zulalanmış halde toplam 2 kilo 136 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö., işlemleri yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Karabağlar Operasyon İzmir Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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