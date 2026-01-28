İzmir'de durdurulan araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta 17 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Ş.M. isimli şahsın kullandığı araçla ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları aracı 202/21 Sokak üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, poşetler içerisine paketlenmiş halde 17 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tüfek buldu. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli Ş.M. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR