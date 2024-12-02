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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen 6 aylık gizli takip sonucunda uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 13 kişi tutuklandı.

İzmir'de narkotik polisleri tarafından 6 ay süren gizli takibin ardından uyuşturucu tacirlerinin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde satışa hazır hale gelmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, tam 13 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş ve Torbalı Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 6 ay süren takip gerçekleştirdi. Yapılan gizli takibin ardından, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat polisleri destekli operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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