İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12,1 Gram Kokain Ele Geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polis ekiplerince incelenen bir otomobilin sürücü koltuğunun altına, mıknatıslı özel bir düzenekle gizlenmiş halde 12,1 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir otomobili takibe aldı. Bayraklı ilçesinde durdurulan bir araçta, sürücü koltuğunun altına, mıknatıslı özel bir düzenekle gizlenmiş halde 22 paket halinde 12,1 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.Z., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR