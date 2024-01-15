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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 107 Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takip ettikten sonra düzenledikleri operasyonda 107 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer malzemeler ele geçirildi.

İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yaklaşık 3 ay boyunca takip etti. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı. Operasyon neticesinde; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 6 adet pompalı tüfek, 7 adet tabanca, 1 adet kılıç, 84 adet tabanca/tüfek fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 107 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Emniyet Müdürlüğü İzmir Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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