İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 107 Kişi Gözaltına Alındı
İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takip ettikten sonra düzenledikleri operasyonda 107 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer malzemeler ele geçirildi.
İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yaklaşık 3 ay boyunca takip etti. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı. Operasyon neticesinde; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 6 adet pompalı tüfek, 7 adet tabanca, 1 adet kılıç, 84 adet tabanca/tüfek fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 107 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İZMİR