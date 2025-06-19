İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen ilçesinde polis, uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir aracı durdurarak 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Y.G. tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine polisin durdurduğu bir otomobilden 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Menemen ilçesinde, uyuşturucu tacirlerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda durdurulan bir aracın yapılan aramasında 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

Camdan babasına böyle bağırdı: Seni ölüme terk ediyorum
Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

Yatakta poz verdi, gizemli mesajıyla hayranlarını merakta bıraktı
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na verilen cezanın perde arkası ortaya çıktı

Ünlü oyunculara verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.