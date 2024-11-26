İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Adet Extacy Hap Ele Geçirildi
İzmir otogarında il dışından getirilen 10 bin adet extacy hap ile yakalanan şüpheli H.T. tutuklandı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti.
İl dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getiren şüpheli, 10 bin adet extacy hap ile otogarda yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İzmir otogarına operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliye yönelik yapılan aramada 10 bin adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR