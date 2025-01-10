Üye Girişi
Haberler
Ogün Samast'ın 'FETÖ' davası zaman aşımından düştü

Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 657 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 657 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde 1 kilo 657 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. M.Y. (30) ve E.A.'ya (29) ait araç ve evlerde yapılan aramalarda, 1 kilo 657 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Niran Ünsal'a büyük şok! Yuhalayıp salonu terk ettiler
img

Kadın polis, kavga sırasında silahını almaya çalışan kişiyi öldürdü
img

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
Ofisteki yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Ocak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 10-11 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ocak Polatlı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ocak günün maçları nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.