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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araca yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, polis ekiplerince bir araca yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, daha önce uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda; araçta yapılan detaylı aramada bin 460 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan F.D. ve V.D. adlı şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Selçuk İzmir Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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