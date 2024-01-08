İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araca yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde, polis ekiplerince bir araca yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, daha önce uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda; araçta yapılan detaylı aramada bin 460 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.
Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan F.D. ve V.D. adlı şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edildiği belirtildi. - İZMİR