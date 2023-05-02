İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince titizlikle sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 9 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince titizlikle sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 9 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Son dönemde yapılan çalışmalarda bir çok adres ve araçta arama yapılırken, aramalarda bin 617 adet sentetik ecza, 60 extacy, 400 gram metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ile, 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 104 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda olaylarla ilgili 10 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı; 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR