Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 60 Gözaltı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 60 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, son 2 ayda 97 operasyonda toplamda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirirken, 60 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 2 ayda gerçekleştirilen 97 operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi, 60 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan Projesi'nde görev alan devriye ekipleri tarafından son 2 ayda şüphelilere yönelik 97 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda; 325 gram esrar, 4 kilo 232 gram skunk, yaklaşık 2 kilogram bonzai, bir miktar Jamaika isimli uyuşturucu madde, 749 adet ecstasy hap, 4 kilo 117 gram kokain, 15 kilo 440 gram metamfetamin, 25 bin 167 adet sentetik ecza hapı, 3 adet hassas terazi, 15 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 370 bin 715 TL ile 200 Amerikan Doları ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 60 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arka Sokaklar'ın yıldızından RTÜK'ün cezasına tek cümlelik yorum
img

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz
img

Meksika'dan Trump'ı küplere bindirecek tehdit
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler? TRT SPOR CANLI, HD İZLE! TRT Spor maçları şifresiz mi? UEFA maçları şifresiz izlenir mi? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş muhtemel 11'i! Doğal gaz desteği ödemesi Aralık 2024 ne kadar, ne zaman yatacak? (E-devlet) MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel sınavı ne zaman? Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır? Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.