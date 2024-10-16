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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Şüpheli Tutuklandı

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Ödemiş'te uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştiren operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 15 günde gerçekleşen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonlar esnasında işlem yapılan şüphelilerden F.S., N.A., H.K., H.C., S.Y. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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