İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 316 Bin Ecza ve 29 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 316 bin 760 adet sentetik ecza ile 29 kilo 596 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Buca'da torbacılara dağıtılacak 316 bin sentetik ecza ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Buca ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve bu maddelerin torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Belirlenen adreste yapılan aramada 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler B.P. ve K.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bornova'da çantalar dolusu metamfetamin

İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine başlatılan diğer operasyonda ise zehir tacirliği yaptığı tespit edilen şüpheli, Bornova ilçesinde takibe alınarak yakalandı. Şüphelinin yanında bulunan çantalarda yapılan aramalarda 29 kilo 596 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.O. de, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR