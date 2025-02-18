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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 11 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 11 Tutuklama
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İzmir'de 'Narkoalan' ekipleri, Şubat ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve 201 bin 930 TL nakit para ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik özel oluşturulan 'Narkoalan' ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik Şubat ayı boyunca çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, yüklü miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerinden oluşturulan 'Narkoalan' ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin korkulu rüyası oldu. Şubat ayı boyunca, Narkoalan ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, yüklü miktarda bonzai, esrar, kokain, metamfetamin, ekstazi ve sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 201 bin 930 TL nakit para ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 19 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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