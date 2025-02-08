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İzmir'de Uyuşturucu İmalatına Operasyon: 1 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu İmalatına Operasyon: 1 Tutuklama
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Konak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir evin odası uyuşturucu imalatı için ışıklı sistemle donatıldığı tespit edildi. Operasyonda 55 gram esrar, 196 uyuşturucu hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. H.E. adlı şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda, bir odaya uyuşturucu imal etmek için ışıklı sistem kurulduğu tespit edildi. Operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreste yapılan aramada, evin bir odasının led ışıklı ve havalandırma sistemli bir seraya dönüştürüldüğü görüldü. Yapılan aramalarda ise 55 gram esrar, 196 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, 18 bin 600 lira nakit para ve bitki yetiştirmekte kullanılan çok sayıda ph düzenleyici sıvı besin ve toprak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.E. adlı şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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