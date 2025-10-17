Haberler

İzmir'de Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: 10 Kilogram Toz ve 28 Bin Kapsül Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: 10 Kilogram Toz ve 28 Bin Kapsül Ele Geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda, uyuşturucu imal eden bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 10 kilogram sentetik ecza tozu ve 28 bin boş kapsül ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir adrese yapılan polis baskınında, uyuşturucu imal eden şüpheli, 28 bin boş kapsül ve uyuşturucu nitelikli 10 kilogram toz ile yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşilbağlar Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.A.K. adlı şüpheli yakalanırken, şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik ecza tozu ile 28 bin doldurulmaya hazır boş kapsül ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
