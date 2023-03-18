İzmir'de uyuşturucu imalathanesine çevrilen lüks eve baskın

İzmir'in Torbalı ilçesinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir eve polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir eve polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Baskında yaklaşık 2 milyon Türk Lirası değerinde esrar ve kenevir ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torbalı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, İngiltere'nin Manchester şehrinden getirilen ithal tohumlar ile dubleks bir evin üst katında uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçeye bağlı Tepeköy Mahallesi'nde Y.İ.'ye ait eve operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramada, yaklaşık 2 milyon lira değerinde ışık sigarası olarak bilinen 644 gram esrar ve 82 kök kenevir ile 19 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 adet tabanca yakalandı.

14 yıl hapis cezası ile aranıyormuş

Öte yandan, ev sahibi Y.İ. polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin 9 farklı suçtan 14 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR