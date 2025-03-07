İzmir'de Uyuşturucu İmalathanesi Baskını: 2 Gözaltı

İzmir'de bir binanın kapıcı dairesini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçedeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kapıcı dairesinde uyuşturtucu yetiştirdikleri belirlenen H.K. (42) ve S.O.'yu (42) teknik ve fiziki takibe aldı. Uzun süren takibin ardın operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, H.K. ve S.O.'nun bulunduğu eve baskın düzenledi. Operasyon kapsamında kapıcı dairesinde yapılan aramalarda; 2 kilo skunk maddesinin yanı sıra uyuşturucu üretimi için vantilatör, 600 wat ışık kaynağı, buhar makinesi, koku filtresi, termometre, nemölçer, fan motoru, 2 güç kaynağı, 2 zamanlayıcı, çeşitli ebatlarda çok sayıda boru ve madde üretiminde kullanılan bez dolap ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan H.K. ve S.O. emniyete sevk edildi. Yakalanan şahısların polisteki işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR