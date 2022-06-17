İzmir'de uygulamadan kaçarken polisi aracıyla yaralayan sürücü tutuklandı İzmir'in Menemen ilçesinde alkol uygulamasından kaçarken polisi aracıyla sürükleyip yaralayan sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir'in Menemen ilçesinde alkol uygulamasından kaçarken polisi aracıyla sürükleyip yaralayan sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, 9 Haziran gecesi Menemen İZBAN önünde uygulama yapan trafik polisleri, R.Ç. yönetimindeki 35 AIT 250 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsüyle ilgili uygulamanın yapıldığı sırada polis memuru O.S., alkolmetre cihazını üflettirmek için kolunu cam kısmından içeriye soktu. Bu sırada sürücü R.Ç., aracını hareket ettirerek kaçmaya başladı. Görevli polis memuru, yaklaşık 15 metre sürüklenerek yaralandı. Kıskıvrak yakalandı Uygulama noktasından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma yapan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Menemen İzmir 3. Sayfa Haberler

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