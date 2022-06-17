İzmir'de uygulamadan kaçarken polisi aracıyla yaralayan sürücü tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de uygulamadan kaçarken polisi aracıyla yaralayan sürücü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir'de uygulamadan kaçarken polisi aracıyla yaralayan sürücü tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde alkol uygulamasından kaçarken polisi aracıyla sürükleyip yaralayan sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde alkol uygulamasından kaçarken polisi aracıyla sürükleyip yaralayan sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Haziran gecesi Menemen İZBAN önünde uygulama yapan trafik polisleri, R.Ç. yönetimindeki 35 AIT 250 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsüyle ilgili uygulamanın yapıldığı sırada polis memuru O.S., alkolmetre cihazını üflettirmek için kolunu cam kısmından içeriye soktu. Bu sırada sürücü R.Ç., aracını hareket ettirerek kaçmaya başladı. Görevli polis memuru, yaklaşık 15 metre sürüklenerek yaralandı.

Kıskıvrak yakalandı

Uygulama noktasından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma yapan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Menemen İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title