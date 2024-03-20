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İzmir'de tüplü dalış yapan kişi kayboldu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde tüplü dalış yapan bir kişi kayboldu. Arkadaşı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte tüplü dalış yaptığı sırada kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ömer Çakır ve arkadaşı Ildır Körfezi'nde tüplü dalış için denize girdi. Bir süre sonra Çakır'la irtibatı kaybeden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talebinde bulundu. Bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 bot ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Karada da jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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