İzmir'de tüplü dalış yapan kişi kayboldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte tüplü dalış yaptığı sırada kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ömer Çakır ve arkadaşı Ildır Körfezi'nde tüplü dalış için denize girdi. Bir süre sonra Çakır'la irtibatı kaybeden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talebinde bulundu. Bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 bot ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Karada da jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. - İZMİR