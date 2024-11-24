İzmir'de Tüp Patlaması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tadilatta bulunan bir teknede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tamer Gazanfer (71), tadilatta bulunan balıkçı teknesinde ısınmak için tüplü ısıtıcıyı açtı. Bir süre sonra belirlenemeyen bir sebeple teknede yangın çıktı. Alevler yandaki tekneye de sıçrarken, tüp bir anda patladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yapılan kontrolde evsiz olduğu ve teknede yaşadığı öğrenilen Tamer Gazanfer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gazanfer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR