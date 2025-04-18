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İzmir'de Tren Vagonu Raydan Çıktı

İzmir'de Tren Vagonu Raydan Çıktı
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İzmir'in Konak ilçesinde bakıma alınan bir trenin arka vagonu raydan çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

İzmir'in Konak ilçesinde atölyede bakımı yapılan trenin bir vagonu raydan çıktı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Saat 17.00 sıralarında Halkapınar'da bulunan TCDD Loko Bakım ve Atölyesi'nde bakıma alınan bir tren, onarım işlemleri tamamlandıktan sonra perondan çıkış yapmaya başladı. Bu esnada trenin arka vagonu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı raydan çıktı ve tren durduruldu.

Trenin boş ve sefer dışında olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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