İzmir'de Trafikte Yol Verme Nedeniyle Kavga: Motosiklet Sürücüsü Tekmelendi

İzmir'de iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsünün 2 kişi tarafından yerde tekmelendiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte yaşanan şiddet olayları, uyarılara ve ağır cezalara rağmen devam ediyor. İddiaya göre, yol verme meselesi nedeniyle motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Akan trafikte araçlarından inen taraflar kısa sürede kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada motosikletli aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada otomobildeki 2 kişi, yerdeki motosiklet sürücüsüne defalarca tekme attı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bazı vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı, öfkeli otomobil sürücüsünün ise araya giren 1 kişiye yumruk savurduğu ancak isabet ettiremediği görüldü. Dakikalarca süren arbede, motosiklet sürücüsünün saldırganların elinden güçlükle kurtularak olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu. Öte yandan yaşanan olayda tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İZMİR