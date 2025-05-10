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İzmir'de Trafikte Döner Bıçaklı Kavga

İzmir'de Trafikte Döner Bıçaklı Kavga
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan bir tartışmada, otomobil sürücüsü döner bıçağını çekerek motosiklet sürücüsüne saldırdı. Olay anı, bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'de 'döner bıçaklı' trafik kavgası kamerada

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada aracından inen bir kişi, gerginlik yaşadığı kişiye döner bıçağı çekti. Spor aracın arkasından, kılıfından çıkartılan döner bıçağıyla saldırı anı, yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Olay Karşıyaka Girne Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Bu esnada otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.

Olay anı kamerada

Meydana gelen kavga anları ise bir otomobilin güvenlik kamerasıyla ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki spor otomobil sürücüsü, yaşadığı tartışma sonrasında, otomobilinde kılıfta muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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