İzmir'de trafik tartışması sonucu adam tabancayla vurularak öldürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde kısa süre önce 3. çocuğunu kucağına alan 43 yaşındaki adamın, trafikte 'yol vermeme' yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi olayında 1 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde, Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. 20 gün önce 3. çocuğunu kucağına alan servis şoförü Ahmet Gül ile bir otomobil sürücüsü iddiaya göre 'yol vermeme' nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ahmet Gül yaşamını yitirdi. Gül'ün cansız bedeni yapılan incelemeler sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1 kişi tutuklandı

Olay ile ilgili çalışma başlatan jandarma, E.K. ve M.C.G. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G. tutuklanırken, E.K. ise serbest bırakıldı. - İZMİR