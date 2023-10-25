İzmir'de trafik tartışması cinayetle sonuçlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir trafik tartışması sonucunda 3. çocuğunu kucağına alan bir adam tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 20 gün önce 3. çocuğunu kucağına alan 43 yaşındaki adam, trafikte tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. 20 gün önce 3. çocuğunu kucağına alan servis şoförü Ahmet Gül ile bir otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ahmet Gül yaşamını yitirdi. Gül'ün cansız bedeni yapılan incelemeler sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 kişi gözaltına alındı

Olay ile ilgili çalışma başlatan jandarma, E.K. ve N.C.G. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi. - İZMİR