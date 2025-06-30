İzmir'de Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Taner Kotan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bu sabah saat 07.00 sıralarında Kızılüzüm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Kotan (22), idaresindeki 18 AAV 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kotan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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