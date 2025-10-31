İzmir'de Trafik Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında, Kavaklıdere Çamlıbel Mahallesi'nden 6 yaşındaki Kadir Ferah hayatını kaybetti. Acı haber, ilçede derin üzüntüye yol açtı.

İzmir'de yaşanan trafik kazası, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesini yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki Kadir Ferah, yolun karşısına geçmek isterken bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Minik Kadir'in ölümü, ailesini ve sevenlerini büyük bir acıya sürükledi.

Kadir Ferah'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Çamlıbel Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - MUĞLA