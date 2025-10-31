Haberler

İzmir'de Trafik Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kavaklıdere Çamlıbel Mahallesi'nde bir motosikletin çarpması sonucu 6 yaşındaki Kadir Ferah hayatını kaybetti. Olay, bölgedeki tüm halkı derin bir üzüntüye boğdu.

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında, Kavaklıdere Çamlıbel Mahallesi'nden 6 yaşındaki Kadir Ferah hayatını kaybetti. Acı haber, ilçede derin üzüntüye yol açtı.

İzmir'de yaşanan trafik kazası, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesini yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki Kadir Ferah, yolun karşısına geçmek isterken bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Minik Kadir'in ölümü, ailesini ve sevenlerini büyük bir acıya sürükledi.

Kadir Ferah'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Çamlıbel Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - MUĞLA

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıadem karabıyık:

Üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Yalnız Kavaklıdere Çamlıbel mah. İzmir'de değil, Muğla' da bir yerleşim yeri.

