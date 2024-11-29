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İzmir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilin önce bir belediye otobüsüne ardından da arıza yapan bir kamyonete çarptığı belirtildi.

İzmir'de feci kaza: 5 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. iddiaya göre, İ.A., idaresindeki 34 NA 7134 plakalı otomobil ile Bayraklı'dan Konak istikametine seyir halindeyken, önce sağdan sollamak istediği belediye otobüsüne arkada çarptı. Ardından ise yolun en sağında arıza nedeniyle bekleme yapmakta olan 07 SAB 50 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye AKS ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan ve sıkışan 5 yaralı, AKS ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekipleri teslim edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafikte bir süre aksamalar meydana gelirken, kazaya karışan araçlar bir süre sonra bulundukları yerden kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Eser E., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ŞERİF RECEPOĞLU - 3.Sayfa
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