İzmir'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa ilçesi Ansızca yolu Küplücealtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ansızca istikametine seyreden A.T. idaresindeki 35 PDR 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki 35 N 6794 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.T. ve aynı araçta bulunan T.T. ile diğer otomobilde bulunan V.S., ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. - İZMİR