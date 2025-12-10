Haberler

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 63 yaşındaki sürücü Cemalettin Alpat hayatını kaybetti, 25 yaşındaki V.Ö. yaralandı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 07.30 sıralarında Menderes ilçesi Çamönü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Alpat (63) yönetimindeki 35 BNE 26 plakalı otomobil, karşı yönden gelen V.Ö. (25) idaresindeki 35 CIZ 143 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Cemalettin Alpat'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü V.Ö. ise ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
