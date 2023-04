İzmir'de trafik canavarları can aldı: 4 ölü İzmir'in Çiğli, Bornova, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3'ü motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

İZMİR - İzmir'in Çiğli, Bornova, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3'ü motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Çiğli Anadolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Menemen istikametine seyir halinde olan C.D.B. idaresindeki 35 BIF 566 plakalı otomobil, Hakan Yavuz idaresindeki 35 BAR 864 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı saatlerde İzmir Çevreyolu'nda meydana gelen kazada da, Bornova istikametine seyir halinde olan 35 BMA 64 plakalı motosiklet sürücüsü Eren İzci, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten savruldu. Talihsiz gencin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sabah saatlerinde iki ölümlü kaza daha

Bu sabah saatlerinde ise trafik canavarı Torbalı ve Ödemiş ilçesinde can aldı. Saat 08: 00 sıralarında İzmir Aydın Karayolu Torbalı Orman Fidanlığı mevkiinde meydana gelen kazada, İzmir'den Aydın'a doğru seyir halinde olan E.N.'nin kullandığı 35 GD 3344 plakalı araç yoldan karşıya geçmek isteyen Mehmet Ali Çetinkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çetinkaya yaklaşık 15 metre uzağa savruldu. Ağır darbe alan vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken polis çarpan sürücüyü gözaltına aldı. Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 35 AOD 359 motosikleti ile seyir halinde olan 31 yaşındaki Meltem Esengül, aynı yönde gitmekte olan H.E. yönetimindeki 35 ATM 530 plakalı kamyon ile Kiraz Beydağ yolu kavşağında çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Meltem Esengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Esengül'ün cesedi İzmir Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına alınarak Ödemiş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü H.E. gözaltına alındı.