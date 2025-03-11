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İzmir'de Torbacılara Operasyon: 2 Tutuklama

İzmir'de Torbacılara Operasyon: 2 Tutuklama
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonda, sokak satıcıları olarak bilinen 'torbacılara' yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında 42 yıl hapis cezasıyla aranan biri olduğu belirlendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 'torbacı' olarak nitelenen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 42 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'torbacı' olarak nitelenen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Karabağlar ilçesinde belirlenen adreslere yönelik operasyon yapıldı. Aramalarda, uyuşturucu nitelikli 2 bin 41 sentetik hap, 72 adet extacy, 175 gram esrar ve bir miktar kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.G. ve S.D. adlı şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelilerden S.D.'nin, hırsızlık ve hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş toplam 42 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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