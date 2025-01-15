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İzmir'de Torbacı Operasyonu: 872 Gram Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de Torbacı Operasyonu: 872 Gram Esrar Ele Geçirildi
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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sokak satıcılarına yönelik 872 gram esrar maddesi ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, biri 31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu.

İzmir'de 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 872 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarını yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 872.75 gram skunk esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Z.O. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden Z.O.'nun 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık 5 yıldır arandığı anlaşıldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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