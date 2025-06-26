İzmir'de TKP/ML Terör Örgütüne Yönelik Operasyon, 7 Gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, TKP/ML terör örgütünün PARTİZAN/YDG yapılanmasına yönelik 7 kişi gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İzmir'de, TKP/ML terör örgütünün yapılanması PARTİZAN/YDG'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM ve İstihbarat Şube ekiplerince TKP/ML terör örgütünün yapılanması PARTİZAN/YDG'ye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa