İzmir'de TIR Kazası: Park Halindeki İki Araç Hasar Gördü

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yola uçtu. Kazada sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tırın altında kalan park halindeki 2 araç ezildi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ödemiş Köprüsü Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y. (60) yönetimindeki 35 BBY 910 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçarak park halindeki iki aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsü V.Y.'nin yaralandığı belirlendi. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tırda ve 2 araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR