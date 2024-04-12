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İzmir'de Ticari Taksi Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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İzmir'in Buca ilçesi doğu girişinde bir ticari taksinin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza dün 22.20 sıralarında İzmir - Çeşme çevreyolunda bulunan Buca doğu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca istikametinden Çeşme yönüne doğru seyir halinde olan Hikmet Can Elmacı yönetimindeki 35 T 7848 plakalı ticari taksi bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü ağır yaralandı bir yolcu hayatını kaybetti

Kazanın şiddetiyle ticari taksi hurdaya dönerken, sürücü Hikmet Can Elmacı ve araç içerisinde bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. 1 yolcu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yararlılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Hikmet Can Elmacı ve araç içerisinde bulunan bir yolcunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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