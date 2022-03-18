İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

İZMİR - İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve koordinesi doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 4'ü kadın, 10'u erkek toplam 14 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. İzmir'in Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin gözaltı ve adli işlemlerine devam edildiği ifade edildi.

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title