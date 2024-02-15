İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 şüpheliden 5'i operasyonla yakalandı. Firari 4 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM/İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; PKK/KCK-YPG/PYD ve sol terör örgütlerinin hakkında sosyal medya üzerinden propaganda yapan 9 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak kentte operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; 5 şüpheli adreslerinde tespit edilerek yakalanırken, 4 şüpheli şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR