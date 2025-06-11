İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı
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İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İzmir'de terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik jandarma ekiplerinde gerçekleşen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi yasadışı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saat 08.00'de düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, firari durumdaki 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari hakkında yakalama kararı çıkarılması için ilgili makamlarla koordine kuruldu.

Yakalanan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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