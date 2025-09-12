Haberler

İzmir'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda THKP/C, DHKP/C ve DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir'in farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince THKP/C, DHKP/C ve DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bugün saat 08.00'de İzmir'in farklı ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgu işlemleri sürüyor. - İZMİR

