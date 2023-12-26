İzmir'de Terör Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenlediği tespit edilen 10 şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenlediği tespit edilen 10 şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden propaganda yapan 4 ve terör örgütünün önem atfettiği örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, saat 07.30 sıralarında belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirerek 10 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR