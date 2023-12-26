Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Terör Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenlediği tespit edilen 10 şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenlediği tespit edilen 10 şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden propaganda yapan 4 ve terör örgütünün önem atfettiği örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, saat 07.30 sıralarında belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirerek 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir İzmir Terör Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title