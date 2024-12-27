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İzmir'de Terör Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Terör Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir'de jandarma ekipleri, terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML ile bağlantılı 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'de, jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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