Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Terör Finansmanı Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütlerine finansman sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 22 şüpheli serbest bırakılırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir merkezli 12 ilde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütlerine finansman sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, teröristlere finansman destek sağladıkları suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 30 şüphelinin yakalanması için İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Güncel izmir

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı! Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında!
title