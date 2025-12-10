Haberler

Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü yakalandı

İzmir'de trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü, polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalandı ve 13 bin 420 TL ceza kesildi. Sürücü E.A. gözaltına alındı.

İzmir'de trafikte tehlikeli hareketler yapıp ani şerit değişimleri yapan sürücü, polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalandı. 13 bin 420 TL ceza kesilen sürücü gözaltına alındı.

İzmir'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, İzmir Çevreyolu'nda Buca'dan Gaziemir istikametine ilerleyen 35 YP 195 plakalı aracın tehlikeli şerit değiştirdiği görüldü. Olayla ilgili yapılan incelemede aracın E.A. (35) tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sürücüye 13 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca hakkında adli işlem de başlatılan E.A., gözaltına alınarak Buca Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İZMİR

