İzmir'de tefecilik yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek faizle vatandaşa borç vererek tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek faizle vatandaşa borç vererek tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin ilçede yaşayan vatandaşlara yüksek faizle ödeme karşılığında borç verip senet yaptığını belirledi. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, kısa süre içerisinde adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 3 adet dolu senet, 17 adet boş senet 1 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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