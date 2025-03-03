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İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
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Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 104 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 104 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Şubat tarihinde çalışma yürüttü. İzinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen A.R.Y., İ.Y. ve S.Y. adlı şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise, 61 sikke, 41 tarihi eser niteliği bulunan obje, 1 adet tarihi eser niteliğinde küp, 1 dedektör ve çok sayıda aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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